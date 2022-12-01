Арестович неофициально озвучил потери Украины в войне

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал оговоркой заявление главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о 100 тыс. убитых в бою украинских военнослужащих.

По его убеждению, фон дер Ляйен оговорилась. Так бывает, когда политик часто выступает на публике. Впрочем, ее заявление о 100 тысячах "убитых в бою" украинских воинов не соответствует действительности, передает УНИАН.

«… обмолвилась президент Евросоюза - это очень высокий международный чиновник, то мы вынуждены реагировать. Я неофициально могу сказать: наши потери между 10 и 20 тысячами убитыми", - сказал Арестович.

На уточняющий вопрос, знает ли он точную цифру, Арестович ответил: "Знаю, но не скажу".

Он признал, что у Украины высокие санитарные потери - когда военнослужащий выбыл более чем на сутки из боевого расчета, в частности, из-за болезни. 96% раненых и заболевших возвращаются к бою после лечения и реабилитации.

По словам Арестовича, в Украине много раненых, из которых почти все возвращаются к бою, а в России много убитых, в соотношении с украинскими - 1 к 7. И очень много раненых.

Ранее, глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч военнослужащих. Также она заявила, что война унесла жизни более 20 тысяч гражданских. Позже, видео было отредактировано.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что информация о потерях ВСУ "чувствительна", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам президент.

Прокомментировал эту информацию и руководитель управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник. Он заявил, что эти цифры Генштаб подтвердить не может.