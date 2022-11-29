Последнее обновление: 29.11.2022 10:27

Британская разведка: Россия в Украине отказалась от батальонных тактических групп

За последние три месяца российские войска в Украине, вероятно, практически прекратили перестали производить развертывание в виде батальонных тактических групп (БТГ), обратили внимание авторы ежедневной сводки разведки минобороны Британии.

Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в последние 10 лет, в ней были объединены батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и - в отличие от западной практики – подразделения артиллерии, пишет BBC.

Некоторые внутренние недостатки концепции БТГ стали очевидны про проведении крупномасштабных операций в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным. В то же время децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. И лишь БТГ были наделены полномочиями гибко использовать эту модель так, чтобы она была эффективна для наступления, следует из сводки.

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