Совет МАГАТЭ требует от России прекратить военные действия возле ядерных объектов Украины

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

"(Совет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", - говорится в тексте резолюции, передает Reuters.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов прилегающей территории", - сказано в документе.

За резолюцию проголосовали 24 страны Совета управляющих МАГАТЭ, две - Китай и Россия - проголосовали против, семь (Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам) воздержались, еще две - отсутствовали во время голосования.

В предыдущей резолюции, принятой в сентябре, Совет управляющих МАГАТЭ потребовал от России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.