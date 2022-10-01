Гендиректор МАГАТЭ едет в Украину и Россию ради зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину и Россию для дальнейших обсуждений по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

"Генеральный директор Гросси продолжает консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Других подробностей визита гендиректора МАГАТЭ не приводится.

Сам Гросси ранее допускал возможность визита в Украину и Россию, но конкретных договоренностей об этом не было.