Россия не отдаст контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи. Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией", - такой комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

По ее словам, "только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС". При этом, Захарова опровергла утверждение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что Украина и Россия близки к заключению соглашения по ЗАЭС.