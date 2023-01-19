МАГАТЭ разместило миссию на Чернобыльской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что эксперты агентства приступили к работе на Чернобыльской АЭС.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил миссию МАГАТЭ по оказанию помощи в Чернобыле", - написал Гросси в Twitter.

Он отметил, что специалисты организации будут находиться на украинских АЭС, чтобы "обеспечивать ядерную безопасность, которая очень важна, а также оказывать помощь в эти чрезвычайно сложные времена".

Ранее МАГАТЭ проинформировало, что Гросси в течение этой недели посетит несколько АЭС на Украине. 17 января Гросси сообщил, что миссия экспертов МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, передает Интерфакс. Тогда он отметил, что "вскоре миссии МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех АЭС Украины".