Последнее обновление: 29.03.2023 14:03

Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

В среду на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре уже со вторым визитом прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Вместе с Гросси на ЗАЭС приехала делегация, в состав которой входят 11 человек, включая трех инспекторов из Словакии, Франции и Японии, которые останутся на объекте для ротации на два месяца. Делегацию МАГАТЭ сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Накануне во вторник, Гросси в очередной раз назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной.

Прежде глава МАГАТЭ неоднократно называл обстановку на захваченной Россией ЗАЭС крайне тревожной с точки зрения ядерной безопасности и призывал к созданию зоны безопасности вокруг станции, этот призыв поддерживают и украинские власти, но до сих вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки.

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