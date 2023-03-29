Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

В среду на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре уже со вторым визитом прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Вместе с Гросси на ЗАЭС приехала делегация, в состав которой входят 11 человек, включая трех инспекторов из Словакии, Франции и Японии, которые останутся на объекте для ротации на два месяца. Делегацию МАГАТЭ сопровождают семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

Накануне во вторник, Гросси в очередной раз назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной.

Прежде глава МАГАТЭ неоднократно называл обстановку на захваченной Россией ЗАЭС крайне тревожной с точки зрения ядерной безопасности и призывал к созданию зоны безопасности вокруг станции, этот призыв поддерживают и украинские власти, но до сих вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки.