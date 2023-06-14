Последнее обновление: 14.06.2023 17:49

Глава МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС из-за страха

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на захваченную Россией Запорожскую АЭС из-за ситуации с безопасностью.

Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный украинский чиновник.

"Он (Гросси - ред.) ждет, когда сможет безопасно доехать", – сказал украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Он не стал предполагать, когда Гросси прибудет на атомную станцию.

Ожидалось, что Гросси посетит станцию в среду после переговоров в Киеве во вторник, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов".

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование