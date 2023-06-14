Глава МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС из-за страха

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на захваченную Россией Запорожскую АЭС из-за ситуации с безопасностью.

Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный украинский чиновник.

"Он (Гросси - ред.) ждет, когда сможет безопасно доехать", – сказал украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности. Он не стал предполагать, когда Гросси прибудет на атомную станцию.

Ожидалось, что Гросси посетит станцию в среду после переговоров в Киеве во вторник, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов".