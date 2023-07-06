США внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС

США заявили, что внимательно следят за ситуацией на захваченной российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупанты разместили на ЗАЭС взрывчатку.

"Мы продолжаем внимательно следить за условиями на атомной электростанции ... Как мы уже говорили ранее ... оккупация Россией атомной электростанции является опасной. А когда речь идет об атомной станции, там не должно быть боевых действий", – отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден не обсуждал с Зеленским ситуацию на ЗАЭС в последнее время.

Во вторник Вооруженные Силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков они разместили похожие на взрывчатку предметы.