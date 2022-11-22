Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обеспечить безопасность на Запорожской АЭС, которая в минувшие выходные подверглась новым обстрелам.

"После новых обстрелов на Запорожской атомной электростанции я повторяю: необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность и сохранность станции. Мы обсуждали это сегодня с президентом Зеленским. Мы будем продолжать наши усилия", - написал Макрон в "Твиттере".

Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник поблагодарил Макрона за поддержку и вновь призвал к демилитаризации Запорожской АЭС.

"Работаем для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении любой враждебной активности против украинских атомных объектов. И для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской АЭС. Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции", - сказал он.