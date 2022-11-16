Польша подтвердила, что на ее территорию упала российская ракета

Министерство иностранных дел Польши заявило, что на территорию страны во второй половине дня во вторник упала ракета российского производства.

"15 ноября 2022 года состоялся очередной многочасовой массированный обстрел вооруженными силами Российской Федерации всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в районе села Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша", - говорится в сообщении польского МИД, опубликованном поздно вечером во вторник.

Там добавили, что в связи с инцидентом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России в МИД с требованием немедленно предоставить подробные объяснения.

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.

"Расследование будет союзническим. На данный момент у нас нет доказательств того, кто выпустил ракету. Это была ракета российского производства, но расследование продолжается", - сообщил Дуда.

Он проинформировал, что имел разговоры с несколькими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Зеленский заверил меня, что это была ракета, выпущенная с территории Российской Федерации", - добавил польский президент.

Дуда подчеркнул, что "то, что произошло, было единичным случаем".

В свою очередь, премьер Польши Матеуш Моравецкий после специального заседания правительства объявил, что Варшава перевела в состояние повышенной готовности экстренные службы и пригласила международных специалистов к расследованию.

"Мы привели в состояние повышенной готовности все службы - полицейских, пограничников, работников Государственной пожарной службы, а также спецслужбы. Мы работаем с международными экспертами, которые работают с нашими специалистами. Мы обратились за поддержкой к союзникам. Мы проводим анализ и консультации по применению статьи 4 Договора о НАТО", - отметил Моравецкий.

Он призвал граждан Польши сохранять спокойствие в связи с трагедией и "не дать собой манипулировать".

"Мы должны быть готовы к любым фейкам. Это оружие, которое Москва использует в течение многих лет, а в последние годы особенно. Давайте прислушаемся к месседжам правительства и наших союзников. Мы должны быть вместе. Вместе мы в безопасности и нас не запугать", - подчеркнул польский премьер.