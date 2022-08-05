Польша заявила о попытках РФ использовать сахарный кризис для антиукраинской пропаганды

Польские спецслужбы заявляют, что возможные проблемы с продовольствием в Польше Кремль вписывает в антиукраинскую пропаганду и дезинформационные действия.

Об этом заявил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщило в четверг RMF24.

Он отметил, что распространение антипольской и антиукраинской пропаганды не ослабевает, и в качестве примера привел тот факт, что информация польских СМИ о росте цен на сахар подается российскими интернет-порталами как свидетельство роста продовольственной угрозы для Польши.

"По мнению российской пропаганды, сахарный кризис в Польше является следствием притока большого количества беженцев из Украины и повышения спроса на этот продукт", - заявил Жарин.

По его словам, россияне намеренно пытаются вызвать среди поляков враждебное отношение к беженцам из Украины.

"Это еще один пример того, как российская пропаганда пытается разделить наши народы", - добавил Жарин.

В Польше в последние недели наблюдается рост спроса на сахар, в связи с чем в магазинах были введены ограничения на его продажу, что способствует росту цен на этот продукт.