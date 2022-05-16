В Польше призвали НАТО демилитаризировать Калининград

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал НАТО демилитаризировать российский Калининград.

Он считает, что именно так вступление Финляндии и Швеции в Альянс может изменить ситуацию в Европе. Об этом сообщило издание Do Rzeczy, передает УНН.

"Безопасность всего восточного фланга значительно усилится, потому что и у финнов, и у шведов есть приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда. Не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – отметил Шереметьев.

Кроме того, он заявил, что надо "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина". Шереметьев отметил, что именно этот советский деятель ответственен за расстрелы польских военнопленных в Катыни.