Последнее обновление: 02.10.2022 11:09

МИД Польши вызвал посла РФ после «присоединения» оккупированных территорий Украины

Польский МИД вызвал российского посла Сергея Андреева, сообщил телеканалу TVN24 замминистра Марчин Пшидач.

По словам польского замминистра, на данный момент отношения Москвы и Варшавы «в основном заморожены», передает РБК.

«Нет никаких дипломатических контактов, кроме моих встреч или министра с послом Андреевым, и сегодня такая встреча состоится», — сказал он.

Пшидач уточнил, что причиной вызова стали «действия России за последнюю неделю», а именно «референдумы» и присоединение к РФ оккупированных территорий Украины.

МИД Польши ранее выступил с заявлениями, в которых осудил как проведение плебисцитов на этих территориях, так и их включение в состав России.

«Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области остаются в соответствии с международным правом частью Украины. Польша не признает и не признает результатов псевдореферендумов <...> и указы президента России об аннексии этих регионов», — говорится в сообщении.

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