Последнее обновление: 11.11.2022 12:02

США собирают седьмой "Рамштайн" для военной помощи Украине

Соединенные Штаты на следующей неделе проведут седьмое заседание в так называемом формате "Рамштайн" с участием более 50 стран.

Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг, сообщают украинские медиа.

"На следующей неделе секретарь проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча пройдет виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит секретарю и министрам обороны почти 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии. И будет дополнительная информация ", - отметила спикер.

Прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 12 октября.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование