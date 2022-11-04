Инспекции США по оружию в Украине не выявили хищений - Пентагон

Американские представители осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в течение последних нескольких месяцев и пока не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.

Об этом в четверг заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

"Небольшая команда, состоящая из персонала офиса атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве, провела несколько проверок поставок американской помощи в области безопасности в течение последних нескольких месяцев в разных местах в Украине", - отметил он.

«У нас нет доказательств широкомасштабного перенаправления американской помощи в области безопасности в Украине", - сказал представитель Пентагона, уточнив, что проверки осуществлялись не вблизи линии фронта.

Кроме того, по словам Райдера, Украина отслеживает "помощь в сфере безопасности от пограничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери".

В начале недели в Пентагоне сообщили, что небольшое количество американских военных начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

О пребывании американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.