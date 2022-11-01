США передадут Украине восемь комплексов NASAMS

Вашингтон передаст Украине восемь норвежско-американских зенитных комплексов NASAMS и боеприпасы к ним, сообщили на брифинге в Пентагоне военные чиновники США.

Два комплекса прибудут в Украину уже в ближайшее время, еще шесть - позже.

Американские военные также рассказали, что планируют создать набор противодействия беспилотным авиационным системам, включая систему VAMPIRE и другие радарные системы, в связи с серьезной угрозой ударов дронами со стороны России, передает BBC.

Зенитные комплексы NASAMS являются серьезным усилением системы противовоздушной обороны Украины не только против российских бомбардировщиков, но и против крылатых ракет - от "Искандеров" и "Точек-У" до "Калибров".

Накануне, когда Россия нанесла новый массированный удар по энергетической системе страны, украинские чиновники сообщили, что система IRIS-T, предоставленная Германией, продемонстрировала стопроцентный результат. Но таких и подобных систем ПВО Украине нужно больше, отметили они.