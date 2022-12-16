Последнее обновление: 16.12.2022 19:11

Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи для Украины, в котором будут присутствовать средства противовоздушной обороны.

Об этом в пятницу на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

"Как вы видели в предыдущих пакетах, я думаю, вы можете ожидать, что в этом пакете вы увидите дополнительные средства противовоздушной обороны", - сказал он, отказавшись уточнить детали.

Представитель Белого дома также осудил очередной массированный ракетный удар России по Украине, подчеркнув, что он был направлен "в основном на гражданскую инфраструктуру" и таким образом Москва "снова пытается посеять страх в сердцах украинского народа и сделать его жизнь намного тяжелее, поскольку сейчас наступила зима".

В последнем пакете американской военной помощи Украине стоимостью 275 миллионов долларов были ракеты для пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.

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