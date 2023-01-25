Последнее обновление: 25.01.2023 10:11

США могут передать Украине около 30 танков Abrams

Решение о передаче Украине американских танков M1 Abrams ожидается уже на этой неделе, речь может идти о предоставлении около 30 единиц техники, сообщает Politico.

По словам информированного собеседника издания, танки, скорее всего, поступят в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative).

Эта программа позволяет США финансировать закупку оружия и оборудования для Украины, а не изымать их из имеющихся американских запасов.

Ранее американские чиновники не раз подчеркивали, что поставки Украине Abrams пока не имеют смысла, потому что те потребляют реактивное топливо и требуют тщательного обслуживания и длительной подготовки.

О том, что администрация президента США склоняется к предоставлению Украине танков M1 Abrams в "значительном количестве", одним из первых сообщило издание The Wall Street Journal.

Это решение, как ожидается, станет частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование