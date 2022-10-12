Последнее обновление: 12.10.2022 09:09

Канада поставит Украине зимнюю одежду и снаряды на $47 млн

Министр обороны Канады Анита Ананд в среду объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 47 миллионов долларов, в который будет входить зимняя форма для украинских военнослужащих.

В состав нового пакета военной помощи Канады входит преимущественно "нелетальное оборудование", а именно 500 тысяч единиц зимней военной одежды, сообщает CBS.

"Мы знаем, что приближается зима. И Канада имеет особый опыт в зимней одежде и бою. И мы передадим эту одежду в ближайшие недели", - сказала Ананд перед министерской встречей НАТО в Брюсселе.

Также в пакет входят военная амуниция, прежде всего артиллерийские снаряды, на сумму 15,2 миллиона долларов, и оборудование для спутниковой связи (2 млн. долларов).

В свою очередь, Германия передаст зимнюю военную форму Украине в новом пакете на 11 млн евро.

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