Последнее обновление: 25.05.2022 09:11

Канада передаст Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов

Канадское правительство в среду объявило о поставке партии более чем в 20 тыс. артиллерийских снарядов калибром 155 мм для переданных ранее в Украину гаубиц M777.

Канадское правительство отмечает, что амуницию изначально предоставили США, передает BBC.

Это поставка осуществляется в рамках прописанной в канадском государственном бюджете программы финансирования военной помощи Украине. Она предоставляется на условиях кредита.

"Правительство Канады продолжит оказывать военную поддержку для обеспечения нужд Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование