Канада передаст Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов

Канадское правительство в среду объявило о поставке партии более чем в 20 тыс. артиллерийских снарядов калибром 155 мм для переданных ранее в Украину гаубиц M777.

Канадское правительство отмечает, что амуницию изначально предоставили США, передает BBC.

Это поставка осуществляется в рамках прописанной в канадском государственном бюджете программы финансирования военной помощи Украине. Она предоставляется на условиях кредита.

"Правительство Канады продолжит оказывать военную поддержку для обеспечения нужд Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.