Канада планирует передать Украине военное оборудование на 500 млн долларов

Правительство Канады проанонсировало помощь Украине на $500 млн.: Украина может получить бронированные машины Senator и бронетранспортеры Coyote и Bison.

Сейчас Оттава находится на финальной стадии определения поставщика бронированной техники. Ожидается, что это будет компания Roshel, которая выиграет первый контракт на поставку Senator APC, передает УНИАН.

Senator APC - это бронированная машина предназначена для правоохранительных органов и пограничного патрулирования. Senator может выдерживать поражение снарядами калибра до 50 мм, имеет взрывозащищенный кузов, а также систему защиты от химических и биологических атак.

Зеленский в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обращался с просьбой предоставить бронетехнику и истребители. Последние Канада передать не может, а вот бронетехника есть.

Кроме Senator APC, Канада выводит из эксплуатации около 85 легких бронированных автомобилей Coyote (LAV) и 32 бронированных автомобилей скорой помощи Bison.

Coyote и Bison - это бронетранспортеры созданные компанией General Dynamics Land Systems. Они могут быть адаптированы для различных потребностей.