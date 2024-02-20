Канада передаст Украине 800 дронов SkyRanger R70

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о передаче Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70.

"Эти беспилотники, стоимостью более 95 миллионов долларов, помогут Украине, которая мужественно борется за свою безопасность в условиях незаконного и неоправданного полномасштабного вторжения России", – говорится в сообщении правительства.

Более 800 беспилотников, поставленных компанией Teledyne FLIR из Ватерлоо, Онтарио, имеют автоматизированные и автономные навигационные системы, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей.

Эти возможности помогут украинским операторам распознавать людей, транспортные средства и любые источники тепла с большого расстояния, особенно в темноте и при плохой погоде.

Многороторный беспилотник SkyRanger R70 является одним из лучших в своем роде в мире и может нести разнообразную полезную нагрузку весом до 3,5 килограммов, включая боеприпасы.

Эти беспилотники являются критически важными для наблюдения и сбора разведывательной информации, а также могут использоваться для транспортировки и доставки грузов. Канада работает с Украиной над планом подготовки и графиком поставок, которые, как ожидается, начнутся этой весной.

Эта передача финансируется за счет военной помощи Украине в размере $500 млн, о которой объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего визита в Киев в июне 2023 года. Эта передача дополнит более 100 беспилотных камер высокого разрешения от компании L3 Wescam, которые Канада ранее передала Украине.