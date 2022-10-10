Власти Запорожья сообщили о новых обстрелах минувшей ночью

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух в ночь на понедельник сообщил об очередной атаке на Запорожье со стороны российских войск, отметив, что было нанесено около 10 ударов.

"Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются", - сообщил Старух.

В результате ударов был разрушен многоэтажный жилой дом, среди его жильцов есть пострадавшие.

"В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. На месте трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь", - сообщил он.

По последним данным, которые в том числе озвучил в воскресном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, в результате предыдущих обстрелов Запорожья в ночь на воскресенье погибли по меньшей мере 14 человек.

"Этой ночью (суббота-воскресенье – ред.) в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это количество может возрасти. Разбор завалов до сих пор продолжается", - сказал Зеленский.