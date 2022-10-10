Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Путин: Ракетный удар по Украине был нанесен в ответ на «теракты»

Путин признал, что массированный удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования» был нанесен утром 10 октября по Украине в ответ на «теракты».

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил Путин.

Он также утверждает, что украинские спецслужбы пытались осуществить теракты на Курской АЭС и «Турецком потоке».

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