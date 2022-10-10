G7 собирает срочное заседание из-за обстрелов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созывается после массированных обстрелов Украины со стороны России.

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ", – сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, он с канцлером обсудил усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины.