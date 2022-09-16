Байден предостерег Путина от применения ядерного или химического оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу заявил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине России ожидают последствия, не уточнив, какие именно.

Ведущий CBS спросил президента США, что бы он сказал Владимиру Путину, если тот рассматривает возможность использования химического или тактического ядерного оружия для изменения ситуации на поле боя в Украине.

"Не надо. Не надо. Не надо. Ты изменишь ситуацию на этой войне в масштабах, не известных со времен Второй мировой", – сказал на это американский президент, одновременно отказавшись конкретизировать последствия такого шага.

"Думаете, я бы сказал о них вам, если бы сам знал, какими именно они будут. Конечно, я вам не скажу. Но последствия будут. Они (Россия) станут еще большим изгоем для мира, чем они когда-либо были. И в зависимости от масштабов их действий мы определим, какой будет реакция", – добавил Байден.