ООН: С начала войны в Украине убиты 5827 мирных жителей

С 24 февраля по 11 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в общей сложности 14 248 жертв среди гражданского населения в Украине, в том числе 5 827 убитых и 8 421 раненых, говорится в сообщении организации.

Из 5 827 убитых - 2 270 мужчин, 1 559 женщин, 153 девочки и 187 мальчиков, а также 35 детей и 1 623 взрослых, пол которых пока установить не удалось.

В Донецкой и Луганской областях, большую часть территории которых контролируют российские войска и пророссийские сепаратисты, зафиксировано 8 034 жертв (3 472 убитых и 4 562 раненых), на подконтрольной Киеву территории - 6 398 жертв (3 124 убитых и 3 274 раненых).

Большинство жертв среди гражданского населения было вызвано применением оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также авиаудары.