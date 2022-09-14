Кремль впервые с 24 февраля признал поражение - ISW

Российское руководство признало поражение ВС РФ в Харьковской области. Чиновники и федеральные СМИ активно обсуждают причины неудачи, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отметили, что ни после отступления из Киевской области, ни после побега со Змеиного русские не признавались в поражениях, постоянно ища оправдания действиям своих военных.

МО РФ сначала предложило аналогичное объяснение и для отступления с Харьковщины, однако заявления представителей Министерства Шойгу были раскритикованы самими россиянами.

"Признание Кремлем поражения является частью попыток смягчить и направить критику Путина на Минобороны России и военное командование "в форме", - считают эксперты.

Кремлевские СМИ сейчас работают над тем, чтобы снять с российского президента любую ответственность за поражение, вместо этого критикуя оборонное ведомство за недостаточную осведомленность относительно обстановки на Харьковщине.

"Признание поражения под Харьковом показывает, что Путин готов и способен признать даже поражение России, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться над тем, чтобы снять с себя вину", - объясняют в Институте изучения войны.