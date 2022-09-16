Последнее обновление: 16.09.2022 14:13

ООН направит миссию в Изюм для проверки заявлений о массовых захоронениях

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека хочет направить в Изюм команду для проверки утверждений Украины о том, что после отвоевания города у российских войск было обнаружено массовое захоронение.

"Наши коллеги в Украине разбираются в этих утверждениях и намерены организовать мониторинговый визит в Изюм для выяснения обстоятельств гибели этих лиц", - сказала представитель организации Элизабет Троссел.

Она добавила, что команда надеется посетить город в ближайшее время, передает BBC.

Украина заявила, что насчитала 450 могил только на одном захоронении возле Изюма, который был отбит украинскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что захоронение появилось в результате действий российских войск.

Прибывшие сегодня на место журналисты агентства Франс пресс сообщили, что в лесу на окраине города действительно обнаружены сотни могил, увенчанных крестами и отмеченных цифрами.

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