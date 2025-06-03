Последнее обновление: 03.06.2025 18:00

Украина в третий раз ударила по Крымскому мосту

Украина в третий раз ударила по Крымскому мосту, но теперь под водой. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Согласно информации, сегодня в 4:44 утра было активировано первое взрывное устройство и подорван подводный участок опор моста - 1100 кг в тротиловом эквиваленте. По данным СБУ, объект получил серьезные повреждения на уровне дна и находится в аварийном состоянии.

Отмечается, что операция готовилась несколько месяцев, жертв среди гражданских нет.

Начальник СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично руководил операцией и координировал ее планирование.

Официальный Telegram-канал Крымского моста в 6:07 сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта. В 9:00 движение было возобновлено.

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