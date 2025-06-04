ВСУ будут использовать дрон Chief-1 для охоты за российскими БпЛА

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1.

По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, дрон предназначен для поражения летательных аппаратов или живой силы противника из модуля поражения патронами со дробью.

"Chief-1 имеет легкую и крепкую раму, мощные двигатели, высокую маневренность, удачную конструкцию для воздушного боя", – говорится в сообщении в Минобороны.

Беспилотники также оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели.

"Могут производить выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", – уточнили в ведомстве.