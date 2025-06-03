Российская компания запустит в СЭЗ «Минск» рыбоперерабатывающий комплекс

ООО «Морская гавань» (РФ) зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Минск». Договор о резидентстве подписали первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько и директор предприятия «Морская гавань» Людмила Неронская.

Как сообщает пресс-служба СЭЗ, компания реализует инвестиционный проект по организации рыбоперерабатывающего комплекса.

Компания планирует активно использовать «экологически чистые технологии и методы переработки».

В рамках проекта предполагается создание новых рабочих мест, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Запуск производства намечен на второй квартал 2025 года. Более 22% производимой продукции будет поставляться на экспорт в Российскую Федерацию.