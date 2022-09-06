В Украине нужно разминировать территорию размером с Беларусь

В Украине после войны потребуется разминирование на 185 тысячах квадратных километров, сообщил на пресс-конференции во вторник представитель украинской Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

По словам начальника управления гуманитарного разминирования ГСЧС Олега Бондаря, которого цитирует агентство Укринформ, некоторое время назад его ведомство считало, что разминирование потребуется на площади в 300 тысяч кв.км, то есть на половине территории Украины, но после углубленного анализа характера боевых действий по разным регионам саперы и спасатели сократили оценку до 185 тысяч кв.км.

Но это все равно очень большая площадь: она равна, например, всей территории Сирии, чуть больше территории всех трех стран Балтии вместе взятых и немного меньше всей территории Беларуси.

На такой площади, если бы война закончилась прямо сейчас, саперам пришлось бы ликвидировать минные поля и обезвреживать многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы.