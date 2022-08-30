США: Россия применит купленные у Ирана беспилотники в войне против Украины

США убеждены, что Россия получила иранские ударные беспилотники для применения в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей администрации Байдена.

Речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с ответным грузом еще 19 августа, уточняет WP.

По данным издания, ссылающегося на собеседников, близких к разведке США, в России столкнулись с многочисленными сбоями в работе полученных БПЛА.

Как следует из слов представителей американских спецслужб, пожелавших остаться анонимными, после первых проведенных тестов российские военные остались "недовольны", поскольку некоторые иранские беспилотники оказались непригодными к использованию. При этом США полагают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.