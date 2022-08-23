ООН: Почти треть жителей Украины в этом году покинула свои дома

Почти треть украинцев покинула свои дома после начала российского вторжения, сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны, констатируют в организации. Население Украины, по данным Минфина страны на 1 февраля, составляло около 41,13 млн человек - "без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)".

По данным УВКБ, с конца февраля до середины августа было зарегистрировано около 10 млн пересечений границы по направлению из Украины в Европу.

За тот же период УВКБ зафиксировало более 4 млн пересечений границы в обратном направлении - беженцы возвращаются домой. Часть украинцев оказалось в России или перемещались внутри Украины.

Сейчас украинцев ждет "колоссальное испытание", поскольку непонятно, как долго будет продолжаться война и что их ожидает зимой, говорится в сообщении УВКБ, передает BBC.

По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по правам человека, на войне погибли почти 5600 мирных жителей Украины, эти данные были оглашены накануне.