Последнее обновление: 22.08.2022 19:38

В офисе президента Украины опровергли причастность к убийству Дугиной

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.

"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", - заявил Подоляк в своем "Твиттере".

Ранее он уже заявлял о непричастности Украины к убийству дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина и говорил о том, что за взрывом ее автомобиля стоит борьба за власть среди российских группировок.

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