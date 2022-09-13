Последнее обновление: 13.09.2022 16:03

Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления

Украина просит у США тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров, которые ранее Вашингтон отказывался предоставить из-за риска спровоцировать Россию, сообщает The Wall Street Journal.

Документ, на который ссылается издание, был подготовлен правительством Украины и передан американским конгрессменам. Он содержит десятки типов вооружений, которые, по утверждению Киева, понадобятся "для продолжения наступления в 2023 году".

В перечне указано 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них – танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы высокой мобильности HIMARS.

Новый запрос на оружие подготовлен на фоне успешного контрнаступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, в результате которого российские силы спешно отступили, а Украина возобновила контроль над десятками населенных пунктов.

Как напоминает WSJ, незадолго до этого главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и депутат украинского парламента Михаил Забродский опубликовали статью, в которой утверждают: переломный момент в войне может наступить, если у украинцев, как и у россиян, будут системы большего радиуса действия – в частности ATACMS.

В июле советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что США не готовы предоставлять ATACMS, поскольку с помощью этого оружия можно наносить удары вглубь территории РФ, и в Белом доме опасаются чрезмерной эскалации.

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