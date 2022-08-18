Эксперты просят власти США предоставить Украине ракеты дальностью 300 км

Почти два десятка американских экспертов в области внешней политики, в том числе бывшие высокопоставленные дипломаты и военные в отставке, призвали администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине все необходимое для военной победы над Россией, в частности, ракеты с дальностью действия 300 км для систем HIMARS.

Открытое письмо под заголовком "США должны вооружить Украину пока не поздно" опубликовано в авторитетном вашингтонском издании The Hill, передает BBC.

Подписавшие его эксперты считают, что нынешние американские власти предоставляют Украине достаточно вооружений, "чтобы создать патовую ситуацию", но их не хватает для "возвращения российских территориальных приобретений". По выражению авторов письма, таким образом Белый дом, возможно, "вырывает поражение из лап победы".

Как напоминают подписавшие письмо, Белый дом опасается передавать Киеву некоторые виды оружия, поскольку не хочет спровоцировать прямой военный конфликт между Россией и странами НАТО. Такая "избыточная осторожность" приводит к тому, что "мы по сути отдаем инициативу российскому президенту Владимиру Путину и ослабляем давление на Москву, направленное на прекращение агрессии и появление более серьезного отношения к переговорам", пишут авторы.

"При наличии необходимого вооружения и экономической помощи Украина способна победить Россию", - считают авторы письма. К такому вооружению они относят реактивные системы залпового огня HIMARS, которые, по мнению подписавших обращение, нужно отправлять в больших количествах, которые "максимально увеличат их воздействие на поле боя".

"Украина нуждается в средствах поражения дальнего радиуса действия, чтобы остановить наступление России и помешать пополнению ее ресурсов, запасов топлива и боеприпасов, - также сказано в письме. – Это означает, что США должны отправить ракеты ATACMS для системы HIMARS с радиусом действия 300 км, что необходимо для ударов по российским военным целям на всей территории Украины, в том числе в оккупированном Крыму".

Украина уже некоторое время добивается от США поставок ракет ATACMS, однако, по данным журналистов, администрация Байдена отказывается предоставить их Киеву, опасаясь возможных ударов по территории России и связанной с ними эскалации конфликта.

Письмо, опубликованное в TheHill, в числе прочих подписали бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк; работавшие на высоких должностях в Госдепартаменте Курт Волкер, Пола Добрянски и Стивен Сестанович; бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу; а также бывшие послы США в Украине Джон Хербст и Мэри Йованович.

В ответ на публикацию официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что США уже предоставляют Украине все необходимое для победы на основе принципа самообороны.

"При этом мы также четко заявляли, что превращение российской агрессии в более масштабный конфликт и распространение этой войны за пределы Украины на всю Европу или потенциальное начало конфликта НАТО и США с Россией противоречит интересам Украины, НАТО и Европы. Это никому не выгодно", - сказал Прайс.