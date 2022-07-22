США обсуждают передачу Украине флота штурмовиков A-10 Warthog

В военных кругах США обсуждается предложение передать Украине флот штурмовиков A-10, сообщает газета New York Times, отмечая, что в этой идее много смысла с точки зрения как потребностей Украины, так и интересов развития американских ВВС.

Штурмовики A-10 разрабатывались в годы Холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего - для борьбы с советскими танками, которые и сейчас в изобилии применяются Россией.

В то же время Пентагон уже не первый год пытается избавиться от этих машин, чтобы высвободить средства для закупки и обслуживания более многоцелевых самолетов, в большей степени отвечающих представлениям американских стратегов о будущих военных конфликтах, в которых могут участвовать США.

Но добиться от Конгресса санкции на это американским военным до сих пор не удавалось; законодатели упорно выделяли деньги на поддержание и модернизацию флота А-10.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сразу в нескольких своих заявлениях на этой неделе допускал возможность передачи А-10 Украине, передает BBC.

Начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун на Форуме по безопасности в Аспене прямо не говорил об А-10, но допустил возможность передачи Украине боевых самолетов, причем скорее всего не российских.

Также обсуждается возможность передачи Украине истребителей F-16, но в Киеве не все убеждены в пользе этой машины для нужд нынешней войны.

До сих пор администрация Байдена противилась передаче Украине самолетов - даже из других стран НАТО - полагая, что в Москве этот шаг будет воспринят как эскалация участия США в войне.