Последнее обновление: 09.08.2022 09:12

США предоставили Украине очередный военный пакет на $1 млрд.

Министерство обороны США в понедельник объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере одного миллиарда долларов.

Новый пакет включает дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS); 75000 снарядов для 155-мм артиллерии; 20 120 мм минометных систем и 20 000 снарядов до 120 мм минометов; боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS); 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4; 50 БМП; противопехотные боеприпасы Claymore; взрывчатые вещества C4, взрывные боеприпасы и сопутствующее оборудование; медицинские принадлежности, в частности аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Всего при администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около 9,8 миллиарда долларов военной помощи.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование