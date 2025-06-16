ЕС отсрочил планы по прекращению импорта российских ядерных технологий

Европейский Союз отсрочил планы по прекращению импорта российских ядерных технологий. Об этом пишет Financial Times.

В 2024 году страны ЕС заплатили России €22 млрд за энергоносители, из которых только €700 млн составляли расходы на ядерное топливо. Однако именно эта доля оказалась самой сложной для отказа.

В Евросоюзе работает 101 ядерный реактор, из них 19 - советского дизайна. В частности, четыре ВВЭР-1000 эксплуатируются в Болгарии и Чехии, а еще 15 ВВЭР-440 - в Чехии, Венгрии, Финляндии и Словакии. Россия поставляет до 25% обогащенного урана для нужд ЕС и контролирует более половины глобального рынка обогащения.

Больше всего сопротивления планам поэтапного отказа от сотрудничества с "Росатомом" оказывают Венгрия и Словакия. Эти страны предупреждают о рисках для энергетической стабильности и экономических последствиях. Венгерская АЭС "Пакш", где Росатом строит два новых энергоблока, должна обеспечить до 75% электроэнергии страны.

Еврокомиссия не исключает применения торговых ограничений вместо санкций, что позволит обойти право вето стран, выступающих против. В то же время полный отказ от импорта из РФ в ядерной отрасли запланирован не ранее 2030-х годов и потребует около €241 млрд инвестиций в создание собственной цепи поставок.