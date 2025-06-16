Внешняя торговля Кыргызстана за январь-апрель снизилась на 12,7%

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе-апреле 2025 года составил $4,592 млрд и по сравнению январем-апрелем 2024 года уменьшился на 12,7%. Об этом сообщил Национальный статистический комитет страны.

Согласно данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 8,2% до $730,3 млн, так и импортных на 12,3% — до $3,862 млрд.

Объем взаимной торговли с государствами ЕАЭС в январе-апреле этого года составил $1,472 млрд, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3,8%.

Кыргызстан в торговле со странами ЕАЭС увеличил как объемы экспорта — на 1,7% до $313,6 млн, так и импорта — на 4,3% до $1,159 млрд.