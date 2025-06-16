Импорт российского газа в Европу за два года сократился на 70%

Импорт российского газа в страны Европы за два года удалось сократить почти на 70%. Об этом, заявила в понедельник госсекретарь Министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Цехетнер.

"Уже обсуждалось, как развивать дальнейшую независимость от российского газа, ведь решительными совместными действиями нам удалось, например, за последние два года сократить импорт газа в Европу в общей сложности примерно на 70%", - сказала Цехетнер перед саммитом Группы семи (G7) в Канаде.

По ее словам, Австрия одной из первых в Европе отказалась от российского газа, сейчас в страну вообще не поступает газ из РФ.

"Мы должны продвигать нашу энергетическую независимость в Европе очень последовательно, и самым важным принципом должно быть создание надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе", - заявила госсекретарь.

Первый в этом году саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в канадской провинции Альберта.