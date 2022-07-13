Последнее обновление: 13.07.2022 21:08

СМИ: Украина ведёт переговоры с США по дальнобойным ракетам для HIMARS

Украина ведёт переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, способным поражать цели на дистанции 300 км, сообщают украинские СМИ.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в эфире телемарафона "Единые новости".

"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, а в целом эти ракеты различной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому, я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты", - отметил Вениславский.

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