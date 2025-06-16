Затраты на рабочую силу в еврозоне выросли в I квартале на 3,4%, в ЕС - на 4,1%

Затраты на почасовую оплату труда в еврозоне в I квартале 2025 года увеличились на 3,4% по сравнению с январем-мартом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата (Eurostat).

В 27 странах ЕС затраты на почасовую оплату труда выросли на 4,1%. В IV квартале 2024 года рост составил 2,7% и 3,1% соответственно.

В I квартале наибольший прирост почасовых затрат на рабочую силу в годовом выражении наблюдался в Румынии (16,1%), Хорватии (13,5%), Болгарии (13,0%) и Словении (11,9%). Наименьший рост был зафиксирован на Мальте (1,6%) и Франции (1,9%).

Согласно данным Евростата, уровень вакантных должностей в еврозоне в I квартале составил 2,4% по сравнению с 2,5% кварталом ранее. В ЕС доля вакантных должностей составила 2,2% по сравнению с 2,3% кварталом ранее

Доля вакантных должностей в промышленности и строительстве составила в еврозоне 2,1%, в сфере услуг - 2,7%. В ЕС - 1,9% и 2,5%, соответственно.

Самый высокий уровень вакансий в I квартале зафиксирован в Нидерландах (4,2%), Бельгии (4,1%) и Австрия (3,6%). Самые низкие показатели наблюдались в Румынии (0,6%), Польше (0,8%), Болгарии и Испании (0,9%).