Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация в Украине.

Макрон призвал Путина как можно скорее прекратить военное вторжение в Украину, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, сообщает Елисейский дворец.

«Он [Макрон] осудил продолжающуюся российскую военную операцию на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить ее и начать переговоры», — говорится в сообщении.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Макрон в телефонном разговоре с Путиным указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

По мнению французского лидера, российские военные действия «стали причиной сегодняшних рисков для целостности» станции. Он потребовал, чтобы российские войска вывели оттуда свое тяжелое и легкое вооружения и чтобы были приняты надлежащие меры по рекомендациям МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта.

В заявлении Кремля сообщается, что основной темой разговора была ситуаций на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Путин заявил, что станцию обстреливают украинские военные, при этом он поддержал "неполитизированное взаимодействие по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ".

Также Макрон и Путин обсудили ситуацию с вывозом украинское зерна из черноморских портов. Путин повторил свою позицию, что "зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран".

Макрон в разговоре с Путиным настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Он напомнил, что российская оккупация стала причиной рисков, угрожающих сегодня целостности Запорожской АЭС. Он попросил, чтобы российские войска отвели свое тяжелое и легкое вооружение и придерживались рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности АЭС", - говорится в сообщении.

Относительно ситуации с вывозом зерна Макрон напомнил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что международные партнеры, особенно Россия, несут совместную ответственность за обеспечение того, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие.

"Он попросил президента Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается", - говорится в сообщении.