Макрон в 18-й раз за 4 месяца позвонил Путину

Состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

По данным французских СМИ, разговор продолжался около часа, сообщает BBC.

"Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорится в сообщении Кремля.

"Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС", - сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца, Макрон в ходе разговора назвал невозможной оплату контрактов по газу в рублях.