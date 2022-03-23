Последнее обновление: 23.03.2022 11:31

Макрон продолжает унизительные телефонные беседы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта час обсуждал по телефону с Путиным прекращение огня в Украине, но, как и ожидалось, снова не смог договориться.

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

Это уже был восьмой по счету разговор Макрона с Путиным. Предыдущие семь также закончились безрезультатно. Но Макрон убежден, что необходимо дальше ломиться в закрытую дверь.

“Нет иного выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование