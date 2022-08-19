Макрон зачем-то позвонил Путину после трехмесячного перерыва

В Кремле сообщили, что Владимиру Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон - это первый их разговор с конца мая.

Разговор был посвящен ситуации на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший в четверг Украину, призвал немедленно вывести со станции войска и установить вокруг нее демилитаризованную зону. По его словам, у ООН достаточно ресурсов, чтобы при согласии Украины и России направить на станцию миссию МАГАТЭ.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что обсудил с Гутерришем параметры миссии "и то, что она может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так".